Луганск, 16 июня, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Украинские нацисты обстреляли населенный пункт Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР) из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 16 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сайт объединения «Сибприбормаш» Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

Отмечается, что обстрел Кременной со стороны ВСУ был зафиксирован в 14:10 (совпадает с мск) и в ходе него по населенному пункту было выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что свою готовность признать ЛНР и ДНР подтвердили руководству ЛНР власти Сирии.