Донецк, 16 июня, 2022, 15:41 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попал город Ясиноватая. Об этом 16 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

.artstepvision.ca РЗСО Град

Боевики применили реактивную систему залпового огня «Град». С позиций в Авдеевке по Ясиноватой выпустили 20 ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, населённый пункт Троицкое Донецкой Народной Республики обстрелян из миномёта.