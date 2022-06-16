Нижний Новгород, , 15:39 — REGNUM В Нижегородской области сменился министр культуры — теперь этот пост занимает Наталья Суханова. Об этом сообщили в региональном правительстве сегодня, 15 июня.

Нижний Новгород Кривошеина Мария

На этой должности она сменила Олега Берковича, который возглавлял нижегородский минкульт с мая 2020 года.

Отметим, что до назначения на должность министра культуры Нижегородской области Суханова в течение двух лет проработала заместителем главы министерства, а ещё раньше занимала пост руководителя местного департамента культуры.