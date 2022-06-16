Донецк, 16 июня, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Населённый пункт Троицкое Донецкой Народной Республики обстрелян из миномёта. Об этом 16 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

В СЦКК зафиксировали атаку в 15:00. С позиций украинских войск в посёлке Новгородское был открыт огонь по селу Троицкое. Всего выпущено десять мин калибра 60 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские формирования совершили обстрел Донецка.