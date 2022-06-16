с. Шарчино, , 16:15 — REGNUM Благодаря нацпроекту «Образование», даже в небольших населённых пунктах Алтайского края, почти половина населения которого проживает на селе, строятся новые школы. К примеру, в селе Шарчино (Тюменцевский район) готовятся заменить 90-летнее здание на новое, рассчитанное на 140 учеников. Как сообщает минстрой региона, сейчас здание для «переезда» средней общеобразовательной школы готово на 40%. Работы планируется завершить в начале 2023 года.

Алтайский край. 90 — летнюю школу в селе Шарчино заменит новое здание на 140 учеников Минстрой Алтайского края

Подрядчик уже завершил устройство первого и второго этажей здания школы. Ведутся внутренние отделочные работы, устройство наружной канализации, тепловой сети, стропильной части кровли, угольного склада. Закончено строительство модульной котельной для школы, противопожарных резервуара.

В новой школе появится входная зона, турникеты в вестибюле, гардеробные, пост охраны, учебные кабинеты и лаборантские, кабинеты домоводства, трудового обучения, спортивный зал с душевыми, библиотека, информационный центр с читальным залом, актовый зал на 84 места, медицинский блок школы, столовая.

«Я не только учитель в нашей школе, но еще и мама троих сыновей. Поэтому хочу сказать как педагог и родитель, что село действительно очень нуждается в новом здании. Ветхие кабинеты и никаких современных технологий. С нетерпением ждем завершения строительства, уверена, что детям будет в таком красивом здании учиться гораздо интереснее», — поделилась педагог, местная жительница Юлия Замихевская.

Всего в 2022 году в регионе планируют ввести в эксплуатацию две школы почти на 700 мест и 5 детских садов более чем на 1300 мест.

Кроме того, в процессе — возведение 10 школ и 7 детсадов в городах и районах края. Также в 37 районах и 5 городах Алтайского края проведут капитальный ремонт 67 школ, ремонт 3 детских садов, реконструируют здание 1 детского сада, отремонтируют крыши 3 школ. Благодаря национальному проекту «Образование» будет отремонтировано восемь школьных спортзалов.

Как сообщают в краевом министерстве образования, Алтайский край в 2022 году вошел в число 12 регионов России, где отремонтируют наибольшее количество школ.

Председатель комитета по образованию и молодежной политике Павловского района Светлана Ворсина говорит:

«Учебные заведения преображаются на глазах. «В 2022 году в рамках реализации краевой адресной инвестиционной программы (КАИП) в Ремзаводской школе будет завершен капитальный ремонт здания и создана по-настоящему комфортная среда для обучения и воспитания детей и деятельности педагогов.

Также в рамках реализации национального проекта «Образование» в Прутскую школу поступит оборудование для создания центра естественно-научной направленности «Точка роста». Уже поступило новое оборудование в столовую. Значительно укрепилась материально-техническая база школы, что позволяет значительно улучшить качество образования района».

В краевом министерстве заявили: проблем, мешающих строительству и ремонту детских садов и школ, нет.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря национальному проекту «Образование», школы с современным оборудованием появляются даже в селах и малых городах, новые кружки и секции позволяют раскрыть талант каждого ребенка вне зависимости от места жительства и социального статуса родителей. Техникумы и колледжи получают новые мастерские, усиливается конкурентоспособность российской высшей школы.