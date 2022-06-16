Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 15:36 — ИА Регнум. В четверг, 16 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума-2022 на стенде Росатома состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между президентской платформой «Россия — страна возможностей» и Госкорпорацией «Росатом».

Дарья Драй, ИА REGNUM ПМЭФ

Свои подписи под документом поставили генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров и генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

Стороны договорились вместе совершенствовать и распространять практики выявления и поддержки талантов, а также работать над развитием социальных лифтов и инициатив, направленных на создание возможностей для личностной и профессиональной самореализации молодежи. Кроме того, сотрудничество между АНО «Россия — страна возможностей» и Росатомом будет развиваться в рамках нового проекта — II Международного строительного чемпионата в сфере промышленного строительства.

«Сообщество президентской платформы «Россия — страна возможностей» уже объединяет более 10,5 млн человек разных возрастов и профессий. С одной стороны, это огромное число. С другой, мы понимаем, что можем привлекать и заинтересовывать в наших проектах и конкурсах еще больше молодежи. Для нас крайне важно объединять усилия в этом направлении с такими крупными и надежными партнерами как Росатом. Это не только привлечение в проекты платформы профессиональных экспертов, развитие новых конкурсов и появление номинаций, но и формирование сообщества вокруг наших организаций. Росатом с 2017 года выступает партнером флагманского конкурса «Лидеры России». Более 4 500 сотрудников корпорации приняли участие в мероприятиях конкурса за 4 сезона, 9 человек стали победителями. Росатом уже несколько лет также выступает партнером конкурсов «Цифровой прорыв» и «Большая перемена». Для нас важно и дальше продолжать развивать плодотворное сотрудничество и укреплять партнёрство по всем проектам платформы с госкорпорацией «Росатом», — прокомментировал Алексей Комиссаров.

«В Росатоме создана целая экосистема развития талантов. И мы знаем, насколько важно для увлеченных людей максимально раскрыть свой потенциал. Для того, чтобы привлекать в отрасль перспективных молодых специалистов, повышать интерес школьников, студентов к естественным и точным наукам, техническим специальностям, Росатом активно участвует в федеральных мероприятиях и проектах. В том числе в тех, которые организует президентская платформа «Россия — страна возможностей» — это эффективные социальные лифты, позволяющие целеустремленным людям быстрее продвигаться, расти. Уверен, наше активное взаимодействие откроет новые пути для самореализации талантливых молодых людей», — прокомментировал заключение соглашения Алексей Лихачев.

Соглашение предполагает углубленное и активное сотрудничество в реализации проектов и конкурсов АНО «Россия — страна возможностей», взаимную поддержку, развитие новых форматов работы и поддержки талантов в России. Совместная работа будет включать и коммуникационную сферу с информированием широкой общественности о возможностях использования карьерных лифтов с помощью проектов президентской платформы, проведением совместных акций, мероприятий и спецпроектов.