Нур-Султан, , 15:35 — REGNUM Объявленная программа построения нового Казахстана не означает, что будет повсеместные увольнения в государственном аппарате. Об этом 16 июня заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на первом заседании национального курултая в Джезказгане.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

«Создание справедливого Казахстана не означает смену кадров. Профессионалы и патриоты всегда в цене. Государственные служащие не должны считаться членами какого-либо клана», — сказал Токаев.

Он добавил, что лучше было бы кадровый состав обновить, но это должен быть обдуманный шаг. В целом президент против массовых увольнений и не ожидает от них пользы.

Токаев также призвал не видеть в чиновниках «врагов народа». Он отметил, что на государственной службе много честных и квалифицированных кадров.

Напомним, Токаев после начала беспорядков издал указ об отмене положения конституции, предусматривающего пожизненное нахождение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и сам занял этот пост. Действующий президент также снял с государственных постов всех родственников Назарбаева.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстану пора распрощаться с олигархической системой — Токаев