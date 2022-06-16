Киев, 16 июня, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Власти Украины пытаются запретить деятельность Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом говорится в обращении церкви к послам стран ЕС, миссии ООН и ОБСЕ, сообщает 16 июня Информационно-просветительский отдел УПЦ.

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В УПЦ фиксируют многочисленные случаи «незаконных решений органов местного самоуправления Украины относительно запрета или приостановления деятельности» церкви.

Эту ситуацию управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний изложил в письмах к послам стран ЕС, миссии ООН, ОБСЕ и другим международным организациям.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая УПЦ объявила о независимости от Русской православной церкви. Это связано в том числе с проведением российской военной спецоперации на Украине.

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