Волгоград, 16 июня, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Административное наказание за рисунок, дискредитирующий Вооружённые силы РФ, назначено 37-летнему жителю Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 июня в объединённой пресс-службе судов региона.

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Мужчина нанёс на стену парковки около дома №68 на улице Буханцева провокационный рисунок, сфотографировал и разместил это изображение в социальной сети. Суд усмотрел в действиях волгоградца два правонарушения и оштрафовал его за каждое на 40 тысяч рублей.

Постановления суда в законную силу ещё не вступили и могут быть обжалованы.