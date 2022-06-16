Тихвин, Ленинградская область, , 15:47 — REGNUM В городе Тихвин на востоке Ленинградской области 17 июня с воинскими почестями проводили в последний путь российского военнослужащего Егора Папукова, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине.

Егор Папуков vk.com/tikhvin_rajon

Свои соболезнования родным, близким, землякам бойца высказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

«Мы прощаемся с человеком большого мужества, отдавшим жизнь за Родину, за мирных людей на Донбассе, за будущее ― без нацизма. Вместе с семьей Егора Александровича Папукова глубоко скорбят сегодня тихвинцы и все ленинградцы. Разделяю боль огромной утраты с родными и близкими, его одноклассниками по тихвинской школе №1, друзьями, однополчанами», — отметил Дрозденко.

Советы депутатов Тихвинского района и Тихвинского городского поселения, администрация Тихвинского района также выразили глубокие соболезнования родным и близким Егора Папукова.

Отпевание состоялось в Спасо-Преображенском соборе Тихвина, похороны прошли на воинском кладбище.

С начала специальной военной операции на Украине стало известно о гибели при исполнении воинского долга уже 29 жителей Ленинградской области.

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