Нижний Новгород, , 15:31 — REGNUM Водитель автобуса одного из пассажирских предприятий Богородского района был обнаружен в салоне автобуса лежащим на полу днем 16 июня. Об этом сообщает в своем telegram-канале Гострудинспекция в Нижегородской области.

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Автобус в этот момент находился на открытой стоянке предприятия. На место прибыла бригада скорой помощи, медики констатировали смерть.

В настоящее время проводятся все мероприятия для установления обстоятельств произошедшего. Начато расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в Артеме 20 января пассажирский автобус попал в ДТП, водитель скончался до приезда скорой помощи.

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