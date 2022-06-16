Нижний Новгород, 16 июня 2022, 15:31 — REGNUM Водитель автобуса одного из пассажирских предприятий Богородского района был обнаружен в салоне автобуса лежащим на полу днем 16 июня. Об этом сообщает в своем telegram-канале Гострудинспекция в Нижегородской области.
Автобус в этот момент находился на открытой стоянке предприятия. На место прибыла бригада скорой помощи, медики констатировали смерть.
В настоящее время проводятся все мероприятия для установления обстоятельств произошедшего. Начато расследование.
Как сообщало ИА REGNUM, в Артеме 20 января пассажирский автобус попал в ДТП, водитель скончался до приезда скорой помощи.
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