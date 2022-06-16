Ульяновск, , 15:29 — REGNUM В Ульяновской области за двое суток произошли два ЧП на воде. 15 и 16 июня нашли тела мужчины и женщины. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Озеро Наталия Николаева © ИА REGNUM

По данным ведомства, 15 июня в озере около села Новая Кулатка в Старокулаткинском районе полицейские извлекли труп мужчины. 16 июня в 14:25 на берегу озера около посёлка Зеленая Роща в Ульяновском районе обнаружено тело женщины.

Спасатели отмечают, что ЧП произошли в необорудованных для купания местах. Детали происшествий не раскрываются.

В ведомстве призывают жителей быть внимательными и осторожными на водоёмах.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года спасли рыбака, который упал с рыбацкого стана высотой около пяти метров и не мог самостоятельно добраться до посёлка.

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