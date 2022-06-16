Галле, Германия, 16 июня, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Сербии Ласло Джере в матче второго круга турнира в Галле (Германия). Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты и завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

Www.daviscup.com Карен Хачанов

Хачанов пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника девять эйсов, четыре ошибки на подаче и два брейка.

В четвертьфинале турнира Хачанов сыграет с победителем матча Николоз Басилашвили (Грузия) — Оскар Отте (Германия).