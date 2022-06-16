Улан-Удэ, 16 июня, 2022, 15:26 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ погиб мужчина. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, трагедия произошла утром 16 июня.

Angie Река Селенга

По словам очевидцев, в реке Селенга утонул мужчина 30 лет, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. На место выехали спасатели совместно с инспекторами ГИМС.

«Спасателями было обследовано русло реки и береговая линия протяженностью 20 км. Работы осложняются повышенным уровнем и замутненностью воды, а также быстрым течением основного русла реки. Поисковые работы продолжаются», — отметили в ведомстве.

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