Кемерово, 16 июня, 2022, 15:27 — ИА Регнум. В Кемеровской области с начала июня 2022 года произошло восемь дорожно-транспортных, происшествий, связанных с наездом на крупных диких животных. Об этом ИА REGNUM сообщили в Госавтоинспекции региона.

Https://cont.ws Дикие животные

«В результате этих ДТП один человек получил травмы», — уточнили в ведомстве.

Кузбассовцев просят следить за дорожными знаками и на участках, где возможно появление диких животных, снижать скорость.