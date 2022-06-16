Бишкек, , 15:24 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров поручил Министерству иностранных дел активизировать работу по экономической дипломатии. Об этом стало известно в ходе совещания во внешнеполитическом ведомстве 15 июня.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Глава правительства отметил, что Национальная программа развития страны до 2026 года ставит перед чиновниками цели обеспечить ежегодный темп реального экономического роста в среднем на уровне 5% с привлечением прямых иностранных инвестиций в объеме не менее 13% к ВВП — около $1 млрд (56,6 млрд рублей) в год.

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«Перед МИДом стоит задача усилить работу по трем главным направлениям: привлечению иностранных инвестиций, содействию увеличению туристического потока и росту экспорта местной продукции. Следует акцентировать внимание на продвижении производства текстиля и бутилированной воды», — сказал он.

Подводя итог, высокопоставленный чиновник подчеркнул, что в случае, если работа заграничных дипломатических учреждений будет осуществляться не на должном уровне, то в конце года руководство страны «сделает соответствующие выводы».

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