Бишкек, 16 июня, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров поручил Министерству иностранных дел активизировать работу по экономической дипломатии. Об этом стало известно в ходе совещания во внешнеполитическом ведомстве 15 июня.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Глава правительства отметил, что Национальная программа развития страны до 2026 года ставит перед чиновниками цели обеспечить ежегодный темп реального экономического роста в среднем на уровне 5% с привлечением прямых иностранных инвестиций в объеме не менее 13% к ВВП — около $1 млрд (56,6 млрд рублей) в год.

Читайте также: На развитие туризма из бюджета Киргизии выделили $12,9 млн

«Перед МИДом стоит задача усилить работу по трем главным направлениям: привлечению иностранных инвестиций, содействию увеличению туристического потока и росту экспорта местной продукции. Следует акцентировать внимание на продвижении производства текстиля и бутилированной воды», — сказал он.

Подводя итог, высокопоставленный чиновник подчеркнул, что в случае, если работа заграничных дипломатических учреждений будет осуществляться не на должном уровне, то в конце года руководство страны «сделает соответствующие выводы».

Читайте также: В Киргизии депутаты вновь предлагают открыть казино с марихуаной