Москва, , 15:24 — REGNUM Депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Георгий Арапов направил в правительство РФ для получения отзыва законопроект, которым предлагается освободить владельцев электромобилей от транспортного налога и оплаты проезда по платным дорогам, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня (материалы есть в распоряжении агентства).

В письме на имя председателя правительства Михаила Мишустина депутат пишет, что эти изменения будут способствовать развитию отечественной индустрии электрокаров и снизит уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах.

Согласно документу, дополняется перечень видов транспортных средств, не являющихся объектом налогообложения транспортного налога, вводя в их число электромобили.

Законопроектом также предлагается освободить владельцев электрокаров от оплаты проезда по платным автомобильным дорогам.

Сейчас в России существуют два основных налога на электромобили — пошлина на ввоз транспортного средства, передвигающегося с помощью электрической энергии, и налог на электрокар, который требуется оплачивать каждый год владения транспортным средством.

«Транспортный налог для электрокаров уже отменен в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Тюменской области, Татарстане, и ещё 20 регионов уже отменили данный налог», — сказал Арапов.