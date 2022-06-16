Тюмень, , 15:23 — REGNUM В Тюмени очистят от иловых отложений и ряски пруд Южный. Об этом сообщает муниципальное управление по экологии.

Пруд Южный. Тюмень. Пресс-служба горадминистрации Тюмени

Специалистами управления 17 июня будет проведён очередной этап внесения биопрепарата «Микрозим Понд Трит» в пруд Южный.

Отмечается, что данная биологическая очистка является эффективной и экологически безопасной альтернативой механическим методам. Биопрепарат позволяет запустить процесс самовосстановления водного объекта — сделать воду акватории более прозрачной, сократить объём иловых отложений и ряски.