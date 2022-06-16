Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Свою готовность признать Луганскую и Донецкую Народные Республики (ЛНР и ДНР) подтвердили руководству ЛНР власти Сирии. Об этом 16 июня рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.

Официальный сайт главы ЛНР Леонид Пасечник

«Да, Дамаск готов нас признать. Это важно очень», — сказал он в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2022.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее возможность признания Сирией Донецкой Народной Республики не исключил глава ДНР Денис Пушилин.