Глава ЛНР подтвердил, что Сирия готова признать республики Донбасса
Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Свою готовность признать Луганскую и Донецкую Народные Республики (ЛНР и ДНР) подтвердили руководству ЛНР власти Сирии. Об этом 16 июня рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.
Официальный сайт главы ЛНР
Леонид Пасечник
«Да, Дамаск готов нас признать. Это важно очень», — сказал он в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2022.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее возможность признания Сирией Донецкой Народной Республики не исключил глава ДНР Денис Пушилин.