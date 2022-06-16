Северодонецк, ЛНР, , 15:21 — REGNUM Российский флаг установлен на въезде в город Северодонецк Луганской Народной Республики, сообщает 16 июня РИА Новости.

Флаг России jia3ep

Флаг установлен на стеле с названием города на въезде на его территорию. Сама стела пока окрашена в цвета украинского флага.

Северодонецк освобождён от украинских националистов. Группы боевиков по-прежнему блокированы в промышленной зоне города на заводе «Азот». По предварительным оценкам, там находятся около 2,5 тыс. украинских военных, в том числе 20-25% иностранных наёмников.