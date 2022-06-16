Кишинёв, 16 июня, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Следователи Антикоррупционной прокуратуры Молдавии обвинили в соучастии в незаконном обогащении жену экс-президента страны, почетного председателя Партии социалистов Игоря Додона — Галину Додон. Об этом 16 июня сообщает телеканал TV8.

Kremlin.ru Игорь Додон и его супруга Галина Додон

«Мы имеем дело с людьми, специально обученными клеветать на нас. Рискну предположить, что следующим будет наш ребёнок, который вернётся домой из отпуска», — сказала Додон, когда вышла после допроса.

Она заявила, что не считает себя виновной, а уголовные дела в отношении неё и её мужа возбуждены для того, чтобы «оклеветать» их.

«Обыскивали наших родителей, запугивали их, обыскивали даже туалет на улице, я не знаю, что они искали», — сказала жена политика.

Додон также возмущена тем, что был арестован её брат, который вернулся на родину с деньгами из России, чтобы начать бизнес.

Напомним, 26 мая суд назначил Додону меру пресечения в виде 30 суток ареста. Прокуроры посчитали, что политика нужно поместить в СИЗО и 31 мая попытались опротестовать решение суда, но он оставил политика под домашним арестом. Экс-президента обвиняют по четырём статьям, в том числе в «коррупции» и «измене родине».