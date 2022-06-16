Рязань, 16 июня, 2022, 15:24 — ИА Регнум. В Рязанской области за минувшие сутки в ковид-госпитали направлено девять новых пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 июня в федеральном оперативном штабе. Выписано с выздоровлением 86 человек.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

Всего в Рязанской области COVID-19 подтверждён у 121 927 жителей. Завершили лечение выздоровлением 117 840 человек.

За последние сутки зарегистрирован один летальный исход, всего от осложнений скончалось 3 397 пациентов.