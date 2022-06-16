Краснодар, , 15:16 — REGNUM Три крупных гостиничных комплекса и центр гастротуризма планируется построить в Сочи. Соглашения об этом в рамках на ПМЭФ-2022 подписали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, глава Сочи Алексей Копайгородский и представители компаний-инвесторов 16 июня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края.

Сочи Sochiadm.ru

«Наши курорты принимают отдыхающих со всей страны, и важно создать самые комфортные условия, повысить уровень сервиса, чтобы туристы возвращались к нам снова и снова. Благодаря подобным инвестициям мы сохраним и преумножим лидерство края в туриндустрии», — сказал Вениамин Кондратьев.

Общий объём инвестиций в проекты оценивается в сумму более 63 млрд рублей.

Соглашения, в частности, предусматривают строительство на территории курорта «Красная поляна» центра гастрономического туризма и многофункционального комплекса «Зелёная резиденция». Проект планируется реализовать до 2026 года. Также на курорте планируется создания первого в крае и самого современного в России центра подготовки спортивного резерва по лыжным видам спорта «Снежинка». Объём вложений в проекты составит 37 млрд рублей, на курорте будет создано 1,5 тысячи рабочих мест.

АО «Санаторий Известия» планирует построить гостиничный комплекс, ресторан, медицинский и СПА-центр, а также конференц-зал. Город получит более 500 рабочих мест, объём вложений составит 18 млрд рублей. Также пятизвёздочный гостиничный комплекс за 8 млрд рублей на 700 мест планирует возвести в Адлерском районе Сочи.