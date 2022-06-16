Москва, 16 июня 2022, 15:14 — REGNUM Власти Великобритании внесли в новый санкционный список патриарха Московского и всея Руси Кирилла и детского омбудсмена Марию Львову-Белову, однако в списке нет ни одного украинского нациста, заявила 16 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как сообщало ИА REGNUM, Лондон, помимо патриарза Кирилла и Львовой-Беловой, ввёл санкции против депутата Мосгордумы Сергея Савостьянова и главы совета директоров компании «Волга Днепр» Алексея Исайкина.
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