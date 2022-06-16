Москва, 16 июня, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Власти Великобритании внесли в новый санкционный список патриарха Московского и всея Руси Кирилла и детского омбудсмена Марию Львову-Белову, однако в списке нет ни одного украинского нациста, заявила 16 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Все, что вы должны знать о британском режиме, не включившем ни в один санкционный список ни одного украинского нациста с наколотой свастикой», — написала она в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, Лондон, помимо патриарза Кирилла и Львовой-Беловой, ввёл санкции против депутата Мосгордумы Сергея Савостьянова и главы совета директоров компании «Волга Днепр» Алексея Исайкина.

Читайте также: Британия ввела санкции против патриарха Кирилла