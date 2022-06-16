Калуга, 16 июня, 2022, 15:55 — ИА Регнум. На территории особой экономической зоны «Калуга» планируется строительство завода «Б-Фарм Биотех» по производству готовых жидких и твердых лекарственных форм и препаратов для медицинского применения. Под строительство отведена площадка на территории Боровского района. планируемая сумма инвестиций — 3,5 млрд рублей, будет создано 150 рабочих мест. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Пресс-служба правительства Калужской области На XXV Петербургском международном экономическом форуме состоялось подписание Соглашения между Министерством экономического развития и промышленности Калужской области, ОЭЗ «Калуга» и ООО «Б-Фарм Биотех»

16 июня на XXV Петербургском международном экономическом форуме состоялось подписание Соглашения между Министерством экономического развития и промышленности Калужской области, ОЭЗ «Калуга» и ООО «Б-Фарм Биотех». Это уже второй завод компании в регионе. В настоящее время в завершающей стадии находится строительство первого завода по производству жидких лекарственных средств на территории индустриального парка «Ворсино». Инвестиции по данному проекту уже составили 385 млн рублей, создано 54 рабочих места.

«Б-Фарм Биотех» — фармацевтическая компания, основными направлениями работы которой являются разработка, регистрация, производство и продвижение собственных лекарственных средств, а также поставка современных и эффективных лекарственных препаратов в госпитальный сектор и аптечные сети России и других стран.