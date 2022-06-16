Белгород, 16 июня, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Крупную партию наркотиков, предназначенную для сбыта в Орловской области, изъяли сотрудники Белгородского УФСБ, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 16 июня официальный представитель ведомства Оксана Ищенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колония

Оперативники задержали гражданина РФ, причастного к распространению наркотиков в нескольких субъектах РФ. Мужчина забрал четыре свёртка с запрещённым веществом из тайника в Курской области и собирался сбыть их в Орловском регионе. Злоумышленника задержали с поличным.

Решением Ракитянского районного суда Белгородской области наркокурьер отправится на семь лет в колонию строгого режима. Приговор вступил в законную силу.