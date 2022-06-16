Париж, 16 июня, 2022, 15:13 — ИА Регнум. В 23 департаментах Франции объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары, передает BFM TV.

dimitrisvetsikas1969 Жара

По данным Météo-France, в режиме повышенной бдительности из-за жары находятся 23 департамента Франции.

Жара, которая установилась во Франции с начала недели, набирает обороты, как с точки зрения температуры, так и с точки зрения географической протяженности. Во Франции зафиксировано от 35°C до 40°C.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции зафиксирована аномально теплая погода.

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