Санкт-Петербург, , 15:12 — REGNUM Порядка 120 проектов по импортозамещению планируется реализовать на территории Подмосковья. Об этом 16 июня сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Новый вызов — это экономический суверенитет. Вместе с тем президент сказал, что мы готовы к сотрудничеству. Импортозамещение в Московской области насчитывает порядка 120 проектов», — сказал глава Подмосковья.

По его словам, проекты по импортозамещению планируется реализовать в таких сферах как машиностроение, фармацевтика, косметология, сельское хозяйство и производство строительных материалов.

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