Красноярск, 16 июня, 2022, 15:11 — ИА Регнум. В Красноярске завершено расследование уголовных дел о получении взяток экс-сотрудниками полиции в отношении восьми фигурантов, заключивших досудебные соглашения. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 июня в ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

По данным ведомства, продолжается расследование уголовного дела по обвинению 15 бывших сотрудников полиции, состоящих в организованной группе.

Дела против восьми фигурантов выделены в отдельное производство. Им предъявлено обвинение в совершении трёх эпизодов преступлений по п. п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»), четырёх эпизодов по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в значительном размере, совершённое организованной группой»), двух эпизодов по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Хищение чужого имущества путём обмана, совершённое лицом с использованием своего служебного положения»).

В ходе следствия с восемью обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. Дела против семерых фигурантов направлены на рассмотрение в суд, в отношении ещё одного фигуранта — в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

По данным следствия, с марта 2019 года по март 2020 года обвиняемые за денежные взятки (от 2 до 75 тысяч рублей) оказывали содействие физлицам, представителям юрлиц и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим коммерческую деятельность по перевозке грузов. Деньги предназначались за обеспечение беспрепятственного проезда их транспортных средств, нарушавших правила дорожного движения, по территории Красноярского края, за непривлечение к административной ответственности и прекращение производства по делам об административных правонарушениях.

Сотрудники краевого УФСБ установили семерых граждан, в том числе руководителей коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, передававших обвиняемым взятки частями как лично, так и через посредников.

Против одного из руководителей и работника коммерческой организации возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу в значительном размере»), ч. 2 ст. 291.1 УПК РФ («Посредничество во взяточничестве»). Уголовные дела находятся на рассмотрении в суде. Остальных взяткодателей, сотрудничавших со следствием, освободили от уголовной ответственности.

Как уточнили в ГСУ СКР, в ходе расследования установлено более 200 фактов преступной деятельности обвиняемых. Объём уголовного дела — 170 томов.

В рамках расследования была выявлена преступная деятельность другой организованной группы. Она состояла из шести сотрудников краевого ГУ МВД. Они обвиняются в совершении семи эпизодов преступлений по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в значительном размере, совершённое организованной группой»).

По данным следствия, с января по ноябрь 2019 года шестеро участников организованной группы получали взятки в сумме от 50 до 80 тысяч рублей от водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Деньги предназначались за непривлечение нарушителей к административной ответственности. Сведения об этих водителях поступали экс-участковому от одного из участников группы. Затем информация передавалась сотрудникам ГИБДД, состоящим в организованной группе. Они останавливали транспортные средства под управлением указанных водителей. Полученные от водителей деньги делились между всеми членами группы.

Уголовные дела против шестерых членов организованной группы, заключивших досудебные соглашения о сотрудничестве, выделены в отдельное производство. В настоящее время они рассматриваются судом.

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