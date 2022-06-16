Москва, , 15:10 — REGNUM Одинаковые преступные методы для установления власти националистов в стране были применены США и их сателлитами вначале в Сирии, а затем на Украине. Об этом 16 июня заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на совместном заседании межведомственных координационных штабов Сирии и России.

Оружие США

«Применены те же преступные методы, которые использовались западными странами в 2011 году для развязывания военного конфликта в Сирии. Тогда Запад поддержал и вооружил идеологически мотивированных радикальным исламизмом террористов с целью свержения неугодного им правительств», — сказал он.

«Так и на Украине путем внедрения в радикальную часть украинского общества неонационалистической идеологии США и их сателлиты привели к власти силы, способствующие расцвету идей фашизма», — добавил Мизинцев.

Также генерал-полковник уточнил, что в настоящее время западные страны хотят максимально затянуть конфликт на Украине, для чего накачивают киевский режим всеми видами оружия.

Кроме того, он указал, что за время гуманитарной катастрофы в Донбассе, которая продолжалась на протяжении восьми лет, были нарушены права более чем 6,5 млн человек.

При этом Мизинцев добавил, что из-за каждодневных обстрелов украинских нацистов погибли свыше 14,5 тыс. человек, также были разрушены более 4,1 тыс. и повреждены более 55 тыс. объектов инфраструктуры и жилых домов. Еще 1,4 млн беженцев приехали из Донбасс в Россию и свыше 3,6 млн человек вынуждены были прятаться в подвалах.

«Страны так называемого цивилизованного Запада во главе с Соединенными Штатами Америки все это намеренно не замечали, демонстрируя полное безразличие к судьбам миллионов жителей Донецкой и Луганской народных республик», — пояснил генерал-полковник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД ДНР Наталья Никонорова предложила президенту Сирии Башару Асаду рассмотреть возможность участия этой республики в международном трибунале над украинскими боевиками.