Самара, 16 июня, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Более одного млрд рублей намерены направить на развитие мелиорации в Самарской области. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Igor12183 Мелиорация

Сообщается, что сейчас в области реализуются два проекта на площади около четырех тысяч га, которые прошли в 2021 году отбор Минсельхоза России.

Отмечается, что в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» 50% затрат аграриям возместят из федерального и областного бюджетов.

РанееИА REGNUMсообщало о том, что в прошлом году в Самарской области проекты мелиорации были реализованы на площади 4370 га. Общая орошаемая площадь в регионе составила более 26 тысяч гектаров.