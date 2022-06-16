Каир, , 15:17 — REGNUM Представители двух альтернативных правительств Ливии встретились в Каире для проведения переговоров и обсуждения планов по преодолению политического кризиса в стране. Об этом 16 июня сообщает Fawasel.

Ливия Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, в переговорах, которые были организованы при участии ООН, приняли участие глава Верховного совета Ливии Мухаммад аль-Манфи и спикер парламента Агил Салех.

Как сообщается, главной темой переговоров стала организация президентских выборов в стране, которые должны положить конец затянувшемуся политическому кризису.

Ранее парламент страны выразил вотум недоверия премьер-министру Ливии. Де-факто в стране образовались два центра власти, считающих себя легитимными: заседающий в городе Сирт парламент и базирующееся в Триполи правительство.