Мюнхен, Германия, , 15:08 — REGNUM Российские клубы не будут допущены к участию в баскетбольной Евролиги в сезоне 2022/23. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба турнира.

Баскетбол (сс) Markus Spiske

Отмечается, что большинство акционеров Евролиги проголосовало против участия российских команд. В новом сезоне их заменят испанская «Валенсия» и сербский «Партизан», которые получили «уайлд-кард» для участия в турнире.

Отстранение произошло несмотря на то, что московский ЦСКА является акционером Евролиги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов заявил, что российские баскетбольные клубы потребуют от Евролиги компенсации за исключение из состава участников турнира.

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