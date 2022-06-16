Мюнхен, Германия, 16 июня, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Российские клубы не будут допущены к участию в баскетбольной Евролиги в сезоне 2022/23. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба турнира.

(сс) Markus Spiske Баскетбол

Отмечается, что большинство акционеров Евролиги проголосовало против участия российских команд. В новом сезоне их заменят испанская «Валенсия» и сербский «Партизан», которые получили «уайлд-кард» для участия в турнире.

Отстранение произошло несмотря на то, что московский ЦСКА является акционером Евролиги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов заявил, что российские баскетбольные клубы потребуют от Евролиги компенсации за исключение из состава участников турнира.