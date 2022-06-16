Париж, , 15:07 — REGNUM Украина должна чётко осознавать, что пока страна не отвечает требованиям для вступления в Европейский союз. Об этом 16 июня в эфире радио France Inter заявила глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я думаю, что нужно чётко сказать Украине, что она не соответствует требованиям, чтобы сегодня стать членом Европейского союза», — подчеркнула политик.

Об этом она заявила на фоне визита президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольйца и премьер-министра Италии Марио Драги в Киев для обсуждения, в том числе, перспектив вступления Украины в Евросоюз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц должен немедленно без всяких «если» и «но» одобрить членство Украины в Европейском союзе и обеспечит единогласное принятие ЕС «этого исторического решения на следующей неделе».

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В свою очередь канцлер Австрии Карл Нехаммер напомнил, что Украина должна «выполнить определённые критерии», чтобы стать членом ЕС.

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