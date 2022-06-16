Париж, 16 июня, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Украина должна чётко осознавать, что пока страна не отвечает требованиям для вступления в Европейский союз. Об этом 16 июня в эфире радио France Inter заявила глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Я думаю, что нужно чётко сказать Украине, что она не соответствует требованиям, чтобы сегодня стать членом Европейского союза», — подчеркнула политик.

Об этом она заявила на фоне визита президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольйца и премьер-министра Италии Марио Драги в Киев для обсуждения, в том числе, перспектив вступления Украины в Евросоюз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц должен немедленно без всяких «если» и «но» одобрить членство Украины в Европейском союзе и обеспечит единогласное принятие ЕС «этого исторического решения на следующей неделе».

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В свою очередь канцлер Австрии Карл Нехаммер напомнил, что Украина должна «выполнить определённые критерии», чтобы стать членом ЕС.

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