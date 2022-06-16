Ульяновск, , 15:04 — REGNUM В Ульяновской области выясняют обстоятельства происшествия в Павловском районе, где огнестрельное ранение получила беременная женщина. При этом подозреваемый мог целиться в кошку, но промахнулся. Об этом сообщает УМВД по региону.

Оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

Информация о происшествии поступила в полицию 15 июня: сообщалось, что в Павловском районе огнестрельное ранение получила беременная женщина. В совершении преступления подозревают 55-летнего безработного жителя одного из посёлков.

Предварительно правоохранители установили, что вечером 15 июня мужчина заметил на своём приусадебном участке чужую кошку, предположив, что она похищала цыплят с подворья. По версии ведомства, он взял из дома охотничье ружье и дважды выстрелил в сторону кошки, но промахнулся и попал в соседку, которая в этот момент находилась в своём огороде.

Потерпевшая с дробовыми ранениями в области живота доставлена в больницу.

В УМВД отмечают, что момент происшествия мужчина, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту проводится проверка. Оружие изъято.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года в Ульяновской области задержан подозреваемый в незаконном обороте оружия: у него нашли самодельное оружие и, предположительно, порох.

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