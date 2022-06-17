Москва, 17 июня, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Восстановление редких видов животных — одно из важных направлений национального проекта «Экология». В его фокусе 13 уникальных животных, которые из-за антропогенного влияния и глобальных экологических изменений оказались на грани исчезновения. Благодаря совместным усилиям биологов, специалистов природоохранной сферы и государства численность этих животных наконец начала расти.

Снежный барс

Так, под защитой национального проекта находятся сразу четыре представителя семейства кошачьих: амурский тигр, снежный барс, переднеазиатский и дальневосточный леопарды.

Для сохранения одного из самых малоизученных хищников в мире — ирбиса, или снежного барса, Минприроды России разработает специальную программу восстановления.

В стране будет создан Центр разведения, реабилитации и реинтродукции снежного барса. Особое внимание специалисты уделяют способам получения родительского поголовья для будущего центра: взрослых ирбисов доставят либо из Монголии, либо из отечественных зоопарков. Отлов особей в дикой природе, по мнению ведомства, недопустим: на территории России обитает не более 80 этих редких кошек.

Снежные барсы находятся под угрозой исчезновения из-за климатического кризиса и браконьерства, причем нередко кошки гибнут в ловушках, предназначенных для копытных животных.

Сейчас исследованием и мониторингом численности снежного барса занимаются специалисты Салюйгемского национального парка в Республике Алтай, именно там обитает крупнейшая группировка ирбиса на территории России.

«Без сомнения, снежный барс — настоящее достояние и страны в целом, и Республики Алтай, — отметил директор Сайлюгемского национального парка Денис Маликов. — Ирбис — является индикатором экосистемы: пока он обитает в наших горах, мы можем говорить об уникальной нетронутой природе, о статусе экологического региона. Очень важно сохранить этот вид, на это направлены все усилия сотрудников национального парка. Однако все надежды связаны с вами, с подрастающим поколением: прессинг на природу усиливается, и вам придется работать в гораздо сложных условиях».

Охраной уникального животного занимаются также специалисты заповедников «Саяно-Шушенский» и «Убсунурская котловина», природных парков «Зона покоя Укок», «Уч-Энмек», «Ак-Чолушпа» и «Тыва». Благодаря федеральному проекту «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» нацпроекта «Экология» площадь этих особо охраняемых природных территорий значительно увеличилась.

«Центр разведения и реинтродукции дальневосточного леопарда (еще одного редкого представителя семейства кошачьих) в Лазовском заповеднике» появится по программе национального проекта «Экология» до конца года в Приморском крае. Центр строится для увеличения численности подвида, а также решения проблемы снижения генетического разнообразия российской популяции. Единственная в России группировка дальневосточного леопарда, состоящая из 121 кошки и обитающая в национальном парке «Земля леопарда», происходит от 30 животных, в связи с чем со временем жизнеспособность особей может снизиться.

«Для того чтобы этого не произошло, в «Центр реинтродукции дальневосточного леопарда в Лазовском заповеднике» будет завезено несколько родительских пар леопардов из зоопарков. Их потомство, выпущенное в дикую природу, способствует увеличению численности и повышению генетического разнообразия всей российской популяции дальневосточного леопарда», — пояснил заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых территорий (ООПТ) Минприроды России Владимир Строганов.

Дальневосточный — самый северный подвид леопарда, научившийся жить и охотиться в снегах. Также он считается самым миролюбивым. Популяция оказалась на грани вымирания из-за активного освоения Дальнего Востока, вырубки лесов и браконьерства. Сегодня ареал обитания животного приобрел статус особо охраняемой природной территории.

В отличие от своего дальневосточного сородича, переднеазиатский леопард предпочитает заснеженным районам лиственные леса и заросли кустарников. Когда-то переднеазиатский леопард был широко распространен на Кавказе и занимал почти все горные территории. Однако из-за браконьеров к 50-м годам прошлого века на территории Кавказа обитали лишь единичные особи.

Сегодня воссозданием популяции занимаются специалисты «Центра восстановления леопарда на Кавказе» в Краснодарском крае. Программа восстановления леопарда на Кавказе, поддержанная президентом России Владимиром Путиным, стала одним из наиболее ярких природоохранных проектов современности. Центр был создан на территории Сочинского национального парка в рамках программы по восстановлению леопарда, которую поддержал президент России Владимир Путин.

Впервые в мировой практике российским специалистам удалось в условиях неволи сформировать пару из диких особей, получить от них потомство, успешно подготовить его к самостоятельной жизни и выпустить в естественную среду. В питомнике на площади 12 га трудятся 13 ученых. Сейчас в Центре содержатся 14 особей переднеазиатского леопарда. 8 взрослых кошек и 5 котят, активно осваивающих программу подготовки к выпуску в естественную среду обитания.

В начале июня на заседании экспертов по восстановлению популяции переднеазиатского леопарда поднимались вопросы о выпуске в природу трех кошек: Лео, Хосты и Лауры. Чтобы отправиться в дикую природу, молодые животные должны сдать выпускной экзамен.

При помощи специальных тестов специалисты оценивают способность самостоятельно охотиться на крупных копытных, стойкую реакцию избегания человека и домашних животных. По результатам тестирования, экспертная комиссия ИПЭЭ РАН вынесла отличную оценку поведению всех трех особей и признала их готовыми к самостоятельной жизни в естественной среде обитания, однако в силу их возраста (сейчас Лео 23 месяца, а Хосте и Лауре — по 20) специалисты Центра посчитали выпуск котят в дикую природу преждевременным.

«В этом возрасте молодые особи еще имеют сильную психологическую привязанность к матери и приходят кормиться на ее добычу. Перенос выпуска самок на следующий год не только позволяет снизить риски, но и укладывается в норму естественного поведения вида», — сообщил руководитель «Центра восстановления леопарда на Кавказе» Умар Семенов.

В 2022 году благодаря национальному проекту «Экология» центр восстановления леопарда на Кавказе ждет модернизация: планируется создать инфраструктуру для возможности ограниченного посещения.

Цель федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» нацпроекта «Экология» — это сохранение биологического разнообразия, включая увеличение площади особо охраняемых природных территорий на 5 млн гектаров, реинтродукция редких видов животных, создание инфраструктуры для экологического туризма в национальных парках.

В фокусе федерального проекта находится 13 объектов животного мира, определенных проектом в качестве приоритетных. Это дальневосточный леопард, амурский тигр, переднеазиатский леопард, стерх, снежный барс, зубр, сайгак, лошадь Пржевальского, алтайский горный баран (аргали), дзерен, белый медведь, охотоморские популяции гренландского и серого китов.

Большинство мероприятий, направленных на восстановление этих редких видов, реализуется на особо охраняемых природных территориях, которые позволяют защитить животных от браконьеров и различных факторов беспокойства.