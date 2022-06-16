Москва, , 15:03 — REGNUM Жизнь в других регионах России станет для Донецка и Луганска ориентиром, к ней надо будет «подтянуться», а потом уже идти дальше вместе к более справедливой организации жизни в России в целом, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 16 июня, комментируя высказывания главы ДНР Дениса Пушилина.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин Dnronline.su

Ранее Пушилин в эфире RT заявил, что республика надеется войти в состав России, при этом, возможно, сохранив своё нынешнее название.

«У меня нет сомнений в том, что и ДНР, и ЛНР должны стать субъектами Российской Федерации — субъектами полноправными, с одной стороны, а с другой, обыкновенными нормальными субъектами. Именно этой нормальности жизни, уверен, и хотят больше всего жители этих республик, уставшие не только от войны, но и от «чрезвычайщины» в формировании власти и организации управления.

Жизнь в других регионах России станет для них ориентиром, к ней надо будет «подтянуться», а потом уже идти дальше вместе к более справедливой организации жизни в России в целом. Что же до названия этих субъектов, то я был бы за то, чтобы названия у народных республик сохранились: тогда уже другие субъекты России будут подтягиваться к этому качеству.

Параллельно будет решаться вопрос об освобождённых уже в 2022 году землях бывшей Украины, которые захотят стать частью России — Херсонщине, Запорожье, Николаевской и Одесской областях. Уверен, что именно так надо постараться сформировать пояс безопасности на границах России на юге. Выхода к морю остатки Украины иметь не должны: мы не имеем права допустить, чтобы украинская территория вновь стала для нашей страны источником угрозы с этого направления.

Будущее Харьковской, Сумской и Черниговской земель — это, насколько я понимаю, вопрос более позднего этапа наших действий по устранению угроз с территории Украины, восстановлению там нормальной человеческой жизни», — отметил Михаил Демурин.