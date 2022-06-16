Сеул, , 15:02 — REGNUM Сеул призвал Токио начать поиски всестороннего решения проблем двусторонних отношений, в том числе, связанных с соглашением об общей безопасности военной информации (GSOMIA). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Флаги Южной Кореи и Японии DarkCorsar

В МИД подчеркнули, что в связи с ракетными пусками КНДР и растущей нестабильностью в регионе возросло значение трёхстороннего сотрудничества между Сеулом, Вашингтоном и Токио в сфере безопасности.

Южнокорейское издание отмечает, что под «всесторонним решением» может подразумеваться то, что Япония должна проявить инициативу в решении проблемы экспортного контроля.

Напомним, что в августе 2019 года южнокорейская сторона уведомила Токио о прекращении обмена разведданными в ответ на экспортные ограничения.

Читайте также: Южная Корея прекратила обмен разведданными с Японией