Москва, , 14:57 — REGNUM Сегодня, 16 июня, по состоянию на 14:40 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,62%, до 56,6 рубля. Евро теряет 1,82%, откатываясь до 58,71 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Накануне ФРС США, как и ожидалось, повысил учетную ставку на 0,75 процентного пункта, что стало самым резким повышением с 1994 года.

Несмотря на это, рубль сегодня возобновил укрепление, игнорируя даже некоторую коррекцию нефтяных цен.

С учетом того, что представители экономического блока правительства все чаще говорят о том, что текущий курс рубля перегрет.

Видимо, в ближайшее время ожидаются новые меры смягчения монетарной политики», — считает эксперт.

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