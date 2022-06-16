Москва,
16 июня 2022, 14:57 — REGNUM Сегодня, 16 июня, по состоянию на 14:40 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,62%, до 56,6 рубля. Евро теряет 1,82%, откатываясь до 58,71 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.
Рубль
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Накануне ФРС США, как и ожидалось, повысил учетную ставку на 0,75 процентного пункта, что стало самым резким повышением с 1994 года.
Несмотря на это, рубль сегодня возобновил укрепление, игнорируя даже некоторую коррекцию нефтяных цен.
С учетом того, что представители экономического блока правительства все чаще говорят о том, что текущий курс рубля перегрет.
Видимо, в ближайшее время ожидаются новые меры смягчения монетарной политики», — считает эксперт.
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