Астана, 16 июня, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Многообразие культуры Казахстана является преимуществом казахстанской нации. Об этом 16 июня заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на первом заседании национального курултая в Джезказгане.

Официальный сайт президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

«За свою многовековую историю, находясь на стыке цивилизаций, Казахстан впитал в себя многообразную палитру красок различных традиций мира», — сказал Токаев.

Он отметил, что такое разнообразие культуры уже стало частью культурного кода казахстанского народа. Президент заявил, что справедливое и демократическое государство в Казахстане нужно строить по принципу «единство в многообразии».

Токаев также подчеркнул, что в стране нельзя допускать, чтобы права граждан ограничивали по признаку национальности или языка.