Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 14:53 — ИА Регнум. На сегодняшний день угрозы, которые связаны с личностными атаками и психологическим давлением, представляют для детей самую большую опасность и такие риск еще пока не оценены. Об этом говорится в результатах совместного исследования компании «Ростелеком», Альянса по защите детей в цифровой среде и консалтинговой компании MINDSMITH, которые 16 июня были представлены на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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Уточняется, что исследование проходило с октября 2021 года по март 2022 года и в экспертной группе принимали участие 24 специалиста в области интернет-исследований, кибербезопасности и ИТ-сферы. Их выводы были сделаны на основании анализа более 500 литературных источников и свыше 300 патентов, компаний и ИТ-решений в сфере кибербезопасности детей.

«Существующие технологические решения хорошо защищают от примитивных личностных атак, но недостаточно эффективны, если злоумышленник знает принципы их работы. Недооцененными остаются риски, связанные с информационным и маркетинговым давлением, распространением дезинформации и контента, не предназначенного для несовершеннолетних пользователей», — отмечается в результатах исследования.

Кроме того, экспертами было выделено 23 главных риска при использовании детьми и подростками всемирной паутины, оцененных по степени опасности и проработанности технологий защиты.

«На основании анализа существующих рисков и ряда трендов, продиктованных технологическими, социальными и геополитическими изменениями, исследователи определили десять областей, в которых будут формироваться киберриски для несовершеннолетних в ближайшем будущем», — добавляется в документе.

При этом указывается, что являющиеся лидерами в формировании мнений несовершеннолетних способствуют привитию им ценностей, которые затем могут быть использованы в корыстных целях.

Также авторы исследования выяснили, что идеальная внешность и роскошные условия жизни полувиртуальных и виртуальных инфлюенсеров отрицательно сказываются на самооценке несовершеннолетней аудитории. В то же время уточняется, что дети могут использовать аватары взрослых, а взрослые — аватары детей, также анонимность в VR-приложениях способствует риску возникновения кибербуллинга, сексуальных домогательств и других угорз.

Помимо этого, добавляется, что с помощью технологий можно имитировать внешность, голос и мимику, чтобы позволяет обойти биометрическую идентификацию или создавать материалы компрометирующего характера.

«На основании исследования Альянс по защите детей в цифровой среде сформировал рекомендации для государства, образовательных учреждений, IТ-разработчиков, коммерческих предприятий, родителей, НКО и социальных предпринимателей. В качестве главных условий их реализации названы достаточная степень свободы всех стейкхолдеров в проявлении инициативы и формирование пространства совместной ответственности за результат», — заключается в результатах исследования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин написал, что американская соцсеть Twitter превратилась в помойку, трибуну для экстремистов и рупор антироссийской пропаганды.