Астана, 16 июня, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Если кто-то беспокоится по поводу позиций казахского языка, то это происходит из-за недопонимания. Об этом 16 июня заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на первом заседании национального курултая в Джезказгане.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан, граница с Киргизией

«Позиции государственного языка укрепляются день ото дня. Кроме того, основные мировые СМИ издаются на казахском языке», — сказал Токаев.

Он сообщил, что компания Apple добавила казахский язык в языковую систему iOS, телеканал NICKEL ODEON начал вещать и на казахском языке. Также на этом языке на протяжении шести лет издаётся журнал National Geographic.

«Пока существует казахское государство, оно будет развивать казахский язык. В этом не должно быть никаких сомнений», — подчеркнул президент.

Напомним, в Казахстане в новом учебном году перестанут преподавать с первого класса сразу казахский, русский и английский языки. В школах с казахским языком обучения в первом классе дети будут изучать только родной язык, во втором классе добавят русский, а третьем — английский. В русскоязычных школах с первого класса будут изучать и русский, и казахский языки, а английский — с третьего класса.