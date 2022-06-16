Донецк, 16 июня, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Глава МИД ДНР Наталья Никонорова предложила президенту Сирии Башару Асаду рассмотреть возможность участия этой республики в международном трибунале над украинскими боевиками.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Министр предложила господину Асаду рассмотреть возможность участия Сирийской Арабской Республики в международном трибунале над представителями украинских вооруженных формирований, которые обвиняются в совершении преступлений против жителей Донбасса», — говорится в телеграм-канале МИД ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин не исключил возможность признания Сирией Донецкой Народной Республики.

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