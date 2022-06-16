Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 14:48 — ИА Регнум. На сегодняшний день неизвестно, какое количество украинских боевиков, остаются на химическом комбинате «Азот» в Северодонецке, и когда они будут полностью выбиты с территории предприятия. Об этом 16 июня заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

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При этом он выразил уверенность, что завод будет освобождён, однако о сроках говорить преждевременно.

«Территория завода «Азот», промзона пока что не под контролем подразделений ЛНР. Мы туда зашли, но полностью оттуда выбить вооружённые украинские формирования у нас пока не получается. В любом случае мы поставленной цели достигнем, для этого нужно время», — подчеркнул в беседе с ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума глава республики.

Он также добавил, что территория города Северодонецка, жилые кварталы и районы, освобождены, они находятся под контролем подразделений ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что эвакуация мирных жителей с территории завода «Азот» в Северодонецке была вновь сорвана украинскими нацистами, нарушившими режим тишины.

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О его словам, заблокированные на заводе киевские боевики снова блокируют выход мирных жителей для того, чтобы использовать их в качестве живого щита.

Добавим, что, по словам посла Луганской Народной Республики в России Родиона Мирошника, украинские боевики, остающиеся сегодня на территории завода «Азот», полностью заблокированы и не имеют возможности для выхода.

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