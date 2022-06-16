Кострома, 16 июня 2022, 15:03 — REGNUM Рестораны сети быстрого питания «Вкусно — и точка» откроются в Костроме до конца июля 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в компании.
Первой заработает точка в Универмаге на Октябрьской площади, на здании ещё не сменили название и не повесили новый логотип. Затем к ней подключатся бывшие «Макдоналдсы» в торговом центре «Солнечном» и «Рио».
Напомним, 14 марта сеть «Макдоналдс» приостановила работу всех 850 ресторанов в России, а через два дня объявила об уходе с рынка. Затем сеть была приобретена бизнесменом Александром Говорым. Она будет развиваться под новым брендом.
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