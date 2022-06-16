Кострома, 16 июня, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Рестораны сети быстрого питания «Вкусно — и точка» откроются в Костроме до конца июля 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в компании.

Макдональдс в Костроме

Первой заработает точка в Универмаге на Октябрьской площади, на здании ещё не сменили название и не повесили новый логотип. Затем к ней подключатся бывшие «Макдоналдсы» в торговом центре «Солнечном» и «Рио».

«Откроемся до конца июля, точная дата пока неизвестна. Кто-то на две недели раньше, кто-то на две недели позже. Сейчас набираем сотрудников. Первым в любом случае откроется ресторан в Универмаге, затем другие», — рассказал один из менеджеров компании.

Напомним, 14 марта сеть «Макдоналдс» приостановила работу всех 850 ресторанов в России, а через два дня объявила об уходе с рынка. Затем сеть была приобретена бизнесменом Александром Говорым. Она будет развиваться под новым брендом.